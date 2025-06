Conceicao dopo Al-Ain-Juventus: 'Ruolo? Mi piace giocare, devo dimostrare...'

AFP or licensors

Al-Ain-Juventus, parla Conceicao dopo la doppietta

Protagonista assoluto del successo contro l'Al Ain è, autore di una doppietta e di tante grandi giocate. L'esterno portoghese è tra i giocatori più sotto osservazione vista la sua situazione di mercato e la decisione della Juventus se acquistarlo a titolo definitivo o no. Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita. QUI LE PAROLE DI IGOR TUDOR. "Si molto felice, per il goal ma prima per la vittoria della squadra, abbiamo cominciato bene, quello che volevamo, vincere questa partita e adesso dobbiamo continuare così".

CONDIZIONE FISICA - "Lavoriamo tutti i giorni per arrivare alla partita e stare bene fisicamente, è quello che facciamo, quel lavoro, è una vittoria ma dobbiamo vincere anche le altre due partite".SUL RUOLO CON TUDOR - "Mi piace giocare, dove mister mi mette io devo fare il meglio, dimostrare la mia qualità per aiutare la squadra".