Conceicao delude in finale di Nations League: come è andata la sua partita

Getty Images

Come è andata la partita di Conceicao

Dopo aver rubato la scena in semifinale con un goal strepitoso che ha avviato la rimonta delcontro lasi è conquistato una maglia da titolare anche nella finale di Nations League che ha visto i lusitani affrontare la Spagna.Schierato largo a destra nel 4-3-3, però, l'esterno di proprietà del Porto ma in prestito alla Juventus non è stato in grado di ripetersi sulle stesse frequenze ammirate contro la formazione tedesca. A Monaco di Baviera, infatti, 'Chico' non è riuscito a lasciare il segno.

I numeri di Conceicao in finale

0 goal

0 assist

0 tiri in porta

0 tiri complessivi

dribbling tentati/riusciti: 1/0

Passaggi riusciti: 7/8

Duelli tentati/vinti: 6/3

Come detto, Conceicao non ha brillato nel corso della finale di Nations League che ha visto il suo Portogallo opposto alla Spagna. Una notte deludente, piatta, senza spunti e che ha spinto il ct Roberto Martinez a sostituire il numero 7 della Juventus all'intervallo: la sua partita, dunque, è durata appena quarantacinque minuti.