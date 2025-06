Conceicao 'amuleto' della Juventus: il dato sui goal

Getty Images

Conceicao 'amuleto' della Juventus

sembra più vicino alla permanenza alla Juventus , anche oltre il Mondiale per Club per cui è stato prolungato il suo prestito. Il portoghese figlio d'arte, infatti, ha convinto anche Igor Tudor , con la dirigenza che ora è intenzionata a trattare con il Porto per provare a ridurre la cifra della clausola da 30 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo.Nella sua esperienza con la maglia bianconera finora Conceicao ha partecipato a undici goal. Ha infatti realizzato cinque reti e servito sei assist nelle 37 partite in cui è sceso in campo. E quando l'esterno portoghese ha segnato, la Juve ha sempre vinto, come scrive La Gazzetta dello Sport: è successo tre volte in campionato (3-0 in trasferta con il Genoa; 4- 1 in casa con l'Empoli; 1-0 allo Stadium contro l'Inter), una in Champions League (a Lipsia, dove Conceicao firmò il 3-2 definitivo) e una in Coppa Italia (nel 4-0 al Cagliari, negli ottavi di finale). Ora, per lui, la possibilità di scrivere un altro capitolo in bianconero.