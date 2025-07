Conceicao alla Juventus a titolo definitivo, ci siamo: completata la documentazione, si attende l'ufficialità

Anche l'ultimo tassello è andato rigorosamente al suo posto. La Juventus è pronta per ufficializzare l'acquisizione a titolo definitivo di Francisco Conceicao che, la maglia bianconera, l'ha già vestita nel corso dell'ultima stagione ma con la formula del prestito secco e oneroso. Le prestazioni del portoghese hanno però pienamente convinto lo stato maggiore bianconero e dopo il prolungamento del prestito fino alla conclusione del Mondiale per Club, in casa zebrata si è deciso di spingere sull'acceleratore.I bianconeri verseranno nelle casse del Porto 32 milioni di euro, dilazionati in quattro soluzioni e il classe 2002 potrà dunque continuare a vestire la maglia della Juventus anche nella prossima stagione e negli anni a venire, ergendosi così a punto fermo del nuovo corso targato Igor Tudor.

Documentazione completata

Nelle ultime ore, infatti, sono stati sistemati tutti i dettagli burocratici relativi alla documentazione dell'operazione che a questo punto attende solo di ricevere i crismi dell'ufficialità. Ogni dubbio, dunque, è stato spazzato via. Se mai ce ne fosse stato alcuno, visto che la linea della Juve è sempre stata molto nitida: Conceicao al centro del progetto zebrato per il presente e per il futuro. Missione compiuta, dunque. In attesa del comunicato che legherà 'Chico' alla Vecchia Signora in maniera ancora più solida.