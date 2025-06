Conceicao verso una maglia da titolare in Al-Ain-Juventus: messaggio per il futuro?

AFP or licensors

Salvo sorprese dell'ultim'ora, sarà lui a completare l'attacco bianconero insieme a Kenan Yildiz e Randal Kolo Muani, nella partita di esordio dellaal Mondiale per Club in scena a breve, nel corso della notte italiana:è pronto a indossare una maglia da titolare contro l', cosa che ha avuto la possibilità di fare solo un paio di volte dall'approdo in panchina di, dopo una prima parte di stagione vissuta spesso da protagonista con Thiago Motta seppur con qualche alto e basso, anche naturale alla luce della sua giovane età.

Al-Ain-Juventus, Conceicao sarà titolare?

Conceicao-Juve, le ultime sul futuro

L'idea di Tudor

Una scelta, quella del tecnico croato, che in un certo senso fa pure riflettere. Un po' come, parallelamente, quelle di escludere ancora Douglas Luiz a beneficio di Weston McKennie e di preferire Randal Kolo Muani a Dusan Vlahovic . Messaggi chiari, insomma, anche in ottica futura, perché il Mondiale per Club sarà pure formalmente l'ultima appendice della stagione 2024-25, ma a ben vedere è soprattutto l'antipasto - tutto da gustare - della 2025-26. Quando, appunto, in bianconero potrebbe esserci ancora spazio per Conceicao, che intanto si è assicurato la possibilità di giocare la competizione statunitense grazie al lavoro di Cristiano Giuntoli con il Porto per il prolungamento del prestito.Ora, come già detto, la palla è nelle mani di Damien Comolli. Toccherà a lui tornare dal club lusitano e chiedere uno sconto su quei 30 milioni di euro della clausola per il riscatto, ovvero sostanzialmente la cifra fissata un anno fa al momento della firma per un prestito secco oneroso. Molto, chiaramente, dipenderà poi dall'eventuale interesse di altre squadre, oltre che dalla volontà del giocatore stesso, autore finora di 5 goal e 6 assist in 37 presenze con la maglia della Juventus (un dato curioso: ogni volta che è andato a segno, la Vecchia Signora ha sempre vinto).Intanto, comunque, Chico ha un solo obiettivo in testa al Mondiale per Club: continuare a mettersi in mostra e convincere definitivamente i bianconeri - se ancora ce ne fosse bisogno - a puntare su di lui anche sul lungo termine. Dalla sua parte adesso c'è anche Tudor, che dopo avergli concesso appena 153 minuti nelle prime sette gare sotto la sua gestione ha optato per un cambio di ruolo concedendogli la libertà di partire da destra e accentrarsi o allargarsi in base alla situazione. Intorno a Conceicao, insomma, soffia un vento nuovo: a lui il compito di sfruttarlo al meglio per la sua navigazione verso… il porto, ma quello bianconero.





