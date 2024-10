Le parole dia Prime Video:EMOZIONI - Sono molto felice, vittoria grazie allo spirito di gruppo. e' successo di tuto, ma abbiamo fatto di tutto per giocarcela al meglio.COSA SIGNIFICA - Significa una vittoria in Champions, tre punti in più Dobbiamo andare avanti a giocare così e poi c'è il campionato.THIAGO MOTTA - Mi ha detto di fare quello che so fare, mi ha lasciato libero ma di impegnarmi in difesa e anche in fase offensiva.