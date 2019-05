A 15 giorni da allora, i bianconeri sono ancora alla ricerca di un sostituto per il tecnico livornese, anche se un nome su tutti sembra farsi strada per il futuro in panchina. E' quello di Maurizio, che sembra pronto a lasciare il Chelsea dopo la conquista dell'Europa League, in finale contro l'Arsenal, per sposare il progetto della Juventus. E da lui dipendono, ovviamente, anche gran parte delle scelte sul mercato di Fabioin vista dell'estate di trattative.In particolare, guardando al centrocampo bianconero, fatto di muscoli e quantità più che di estro e talento, c'è un vuoto qualitativo da colmare sul mercato. Non per niente è già ufficiale l'arrivo a Torino di Aaron, a parametro zero proprio dall'Arsenal. Il gallese, però, potrebbe non bastare. Paratici ha un piano d'assalto per arrivare a Paul, in uscita dal Manchester United, che prevede uno sforzo economico oltre i 100 milioni di euro e uno stipendio in doppia cifra per il francese. Se il Real Madrid dovesse effettuare il sorpasso, però, restano vive le piste che portano a Sergej, per il quale resta da colmare il divario economico con la Lazio dopo aver trovato l'accordo con il giocatore, e a, valutato 60 milioni di euro dal Real, che ha intenzione di metterlo sul mercato per far cassa.A lasciare Torino, per far spazio ai nuovi innesti a centrocampo, sarà quasi sicuramente Sami, che ha vissuto una stagione deludente a causa dei troppi infortuni, sia muscolari che per risolvere una delicata aritmia al cuore. Con l'arrivo di Sarri sembra al sicuro il ruolo di Miralemda faro di centrocampo, mentre è da valutare l'inserimento di che però potrebbe essere utilizzato anche da centrale di difesa, seguendo un esperimento ben riuscito con Allegri nel finale di stagione . Senza dimenticare, poi, il mix di quantità e qualità offerto da Blaisee il talento di Rodrigo, opzioni ideali anche per l'ex tecnico del Napoli.