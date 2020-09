De Sciglio, Khedira e Pjaca. Con queste tre cessioni la Juventus vorrebbe alleggerire il monte ingaggi. Tre uscite sulle quali il CFO bianconero Fabio Paratici sta lavorando da tempo, soprattutto all'estero. Il risparmio, in caso di addio, secondo Tuttosport sarebbe di 25 milioni lordi. La situazione più critica è quella di Sami Khedira, che ha il contratto in scadenza nel 2021 ed è quello che ha meno mercato. La Juve gli ha proposto di trattare la risoluzione ma lui non ne vuole sapere, e non intendere lasciare nulla sul piatto.