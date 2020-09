E' tornato lo stile Juve. Con Pirlo in panchina i bianconeri sono tornati ai vecchi fasti. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Lo stile è impeccabile e l’espressione imperturbabile. Andrea Pirlo sta fermo al centro della scena mentre tutto si muove intorno a lui. Neanche al secondo gol, quello della sicurezza, gli scappa un sorriso. Ci pensa la compagna Valentina, scatenata in tribuna, a esultare anche per lui. Non c’è tensione nel suo volto, solo concentrazione: vincere è l’unica cosa che conta alla Juventus e per chi l’ha vissuta dall’interno, come lui, rappresenta la normalità".