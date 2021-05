7









Paulo Dybala ha messo nel mirino da tempo quota 100 gol con la maglia della Juventus, che avrà l’occasione di raggiungere domani contro l’Udinese, in pieno ballottaggio con Morata. Nel frattempo, come accade da diversi mesi a questa parte, tiene banco la trattativa per il rinnovo, letteralmente congelata. Se tra club e l’agente Jorge Antun regna il freddo, nella Joya ribolle il fuoco della rivalsa e, come scrive Tuttosport, vuole restare in bianconero. Dal prolungamento o meno del contratto, dalla conferma o meno di Paratici e Pirlo, oppure ancora se tornasse Allegri. Cambiano le variabili, non il risultato dell’equazione: Dybala vuole restare, consapevole del fatto che se Ronaldo dovesse dire addio, sarebbe lui il primo centro gravitazionale alla Continassa.



IL PUNTO SUL RINNOVO – Nonostante la sua volontà, la trattativa tra le parti impone valutazioni a breve termine. Il rinnovo è in stand-by da mesi, riecheggia ancora il botta e risposta tra il diez e Agnelli che, al tempo, spiegò la posizione del club: l’offerta è già stata presentata, prendere o lasciare. L’entourage dell’ex Palermo ha sempre sparato alto, da qui lo stallo. E così la questione si è trascinata fino a maggio, con una scomoda scadenza nel 2022. Nessuno alla Continassa vorrebbe perderlo gratis tra un anno, per questo tenterà in ogni modo di scongiurare questo scenario. Conscia della scelta di Dybala, che si vede ancora all’ombra della Mole.