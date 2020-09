La posizione della Juventus è chiara: l'arrivo di Alvaro Morata esclude quello di Edin Dzeko. Secondo La Gazzetta dello Sport Paratici ha abbandonato completamente la pista che porta al bosniaco inseguito a lungo fino a qualche giorno fa. Era tutto fatto per l'arrivo di Dzeko in bianconero, ma finché la Roma non trovava un sostituto non l'avrebbe ceduto. E il sostituto ancora non c'è. Ci avevano provato con Milik ma la trattativa col Napoli non è decollata, così la Juve ha deciso di virare su Morata.