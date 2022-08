Ho l’impressione che l’acquisto diserva anche per dare una svegliata a. Se i(tre nel primo tempo, di cui un calcio d’inizio, una sponda e un quasi autogol…) non sono solo colpa sua, perché la prima frazione di gioco al Ferraris è stata una pena generale, è comunque pacifico che il bomber bianconero non abbia tirato fuori alcun colpo degno di nota. Li avesse toccati tutti giusti, almeno… Invece anche stavolta qualche palla facile persa e via dicendo. Insomma ci si aspetta di più anche da lui, non solo dal gioco di. In questo senso l’acquisto di un vice Vlahovic del calibro di Milik gli mette un po’ di sano pepe addosso. Cosa che gli mancava. Arkadiusz infatti, oltre ad avere ‘numeri impressionanti’, come li ha definiti il tecnico livornese in conferenza stampa, potrebbe addirittura insidiare la titolarità del serbo alla, qualora Vlahovic dovesse attraversare ancora periodi bui, fatti di nervosismo e sponde stanche. Non è mica l’ultimo arrivato Milik, ed è nel pieno della maturità (28 anni). Detto questo, Allegri ha già dichiarato che i due possono anche coesistere. Ma Milik non è, sono interpreti diversi, per cui