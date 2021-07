L’ex allenatore dell’Udineseha parlato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport della Juve e del ritorno di Allegri in panchina:– «Il ritorno alla Juve di Allegri, che è un vincente. Sarebbe dovuto rimanere in bianconero finché non si fosse stufato di vincere, secondo me. Ma capisco anche le logiche delle società che a volte vogliono imboccare percorsi diversi».– «Non parlerei di retromarcia. Successe anche a me all’Udinese di fare bene, di lasciare il club e poi tornare ottenendo ottimi risultati. La Juve ha provato a cambiare, ma secondo la valutazione dei dirigenti qualcosa non ha funzionato e hanno deciso di affidarsi nuovamente ad Allegri. Con lui la Juve è favorita insieme all’Inter. Le altre sono tutte vicine».