La super prestazione di Federico Bernardeschi in Italia-Estonia non è certo passata inosservata al grande popolo del web. C'è chi con ironia afferma che sembrava Maradona e che "è da Pallone d'oro". C'è chi si limita reazioni esterrefatte per ciò che ha appena visto. E poi chi si spinge più in là fino a riflessioni su quello che dovrebbe essere forse il suo ruolo (stasera ha agito da esterno alto a destra in un 4-3-3). Sono usciti fuori molti estimatori che dicono "Lo sapevo io che non era un bidone, sono felice per lui" e infine qualcuno che rimane coi piedi per terra e, senza cambiare valutazione su di lui, chiede agli estoni di comprarselo...

Qua sotto i gallery i più bei tweet su Bernardeschi