Con il colpo Kulusevski assicurato per giugno, la Juventus guarda al futuro. Ma quale sarà il futuro degli altri interpreti in quel ruolo? Sulla trequarti spesso si è visto Bernardeschi, che però in questa stagione non ha mai pienamente convinto. Altri due interpreti nel ruolo sono Ramsey e Douglas Costa, ma entrambi hanno continui problemi fisici e conseguenti ricadute. Da qui a giugno molte cose potranno cambiare, ma per ora nessuno sulla trequarti è riuscito ad imporsi con costanza, tanto che Sarri è stato "costretto" a dirottare spesso Dybala lì, dietro a Ronaldo e Higuain. Ecco perché Kulusevski potrebbe far comodo già da ora.