Il giorno dopo il ko dell'Atalanta col Real Madrid è scoppiata la polemica per l'arbitraggio e in particolare per quel rosso diretto a Freuler, che ha condizionato tutta la partita dopo soli 18'. Decisione senza dubbio eccessiva per il centrocampista nerazzurro, ma non è la prima volta che un'italiana affronta il Real e un episodio dubbio - e decisivo - viene fischiato in favore dei Blancos. E spesso, quell'italiana, è stata anche la Juventus. Era successo a metà degli Anni '90 o più recentemente tre stagioni fa.



