Che il 31 maggio avesse portato novità sul futuro di Mauro Icardi era cosa nota, se non altro visti i termini fissati lo scorso settembre tra Inter e Paris Saint-Germain. La Juventus, comunque, è rimasta in attesa e forse, senza coronavirus, un tentativo lo avrebbe fatto comunque: a queste condizioni, però, scoperta definitivamente la clausola di 15 milioni in caso di trasferimento in Italia, sembra ormai una strada difficile da percorrere. Così, i bianconeri valutano le alternative, visto che in questi tempi non si sono fatti cogliere alla sprovvista: su tutti, il nome che a Torino circola con più insistenza è quello di Arkadiusz Milik, centravanti polacco del Napoli, per il quale sponsorizza Maurizio Sarri.



Il problema, al momento, resta soddisfare le richieste del Napoli. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il prezzo fissato da Aurelio De Laurentiis è di 40 milioni, troppi rispetto a quanti ne vorrebbe spendere la Juve. Milik, infatti, va in scadenza nel 2021, per questo i bianconeri faranno leva sulla sua volontà per convincere i partenopei a far scendere il prezzo. ​In settimana il Napoli avrà un colloquio in videoconferenza con David Pantak, l’agente del giocatore, che esporrà la volontà del ragazzo: ci saranno quindi degli sviluppi e, non è da escludere, che già si possa parlare più concretamente di questa trattativa.