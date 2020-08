"Con il campionato a due punti l'Inter avrebbe vinto lo scudetto, non la Juve". E' il riassunto di un articolo uscito nella giornata di ieri, pubblicato da Sportmediaset, che ha scatenato il putiferio sul web e sui social. Che recita: "Fa riflettere su quanto l'ultimo dei nove scudetti consecutivi vinti dalla Juventus sia stato a tutti gli effetti il più sudato. Se il campionato di Serie A 2019/20 si fosse svolto assegnando alle squadre due punti a vittoria, come avveniva fino al 1994, il titolo sarebbe andato all'Inter: ricalcolando i punteggi con la vecchia regola, infatti, la classifica finale avrebbe recitato Inter 58, Juventus 57. È la prima volta in 26 stagioni che la regola dei tre punti risulta aritmeticamente decisiva per l'assegnazione dello scudetto".



In sostanza, con le regole di almeno 26 anni fa l'Inter avrebbe vinto, ma oggi... è andata diversamente. La Juve ha alzato il nono scudetto consecutivo, mentre i nerazzurri hanno guardato ancora una volta i bianconeri alzare il trofeo. La polemica, però, non è mancata...