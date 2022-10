. Sicuramente c'è, perchénon è un giocatore qualsiasi, ma uno di quelli capaci di spostare gli equilibri di una squadra e anche di modificare gerarchie consolidate. Come ribadisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo un'attesa un po' più lunga del previsto il classe 1997 è quasi pronto a tornare in campo: forse non arriverà la convocazione per il match contro l'(che comunque sarebbe sostanzialmente simbolica), ma con tutta probabilità l'esterno sarà testato in un'amichevole in famiglia nel week-end, approfittando del fatto che anche la, come la prima squadra, sarà impegnata in campionato venerdì.E naturalmente Federico, una volta al top della condizione, punterà a una maglia da titolare. Ma chi gli farà spazio? In estate la formazione ideale della Juve prevedeva uncon lui a sinistra, Angela destra e Dusanal centro dell'attacco: fuori, dunque, resterebbero Areke Filip. In alternativa - partendo dal presupposto che in un calendario fitto come quello attuale ci sarà posto per tutti, tra un impegno e l'altro - Chiesa potrebbe giocare da seconda punta in appoggio al serbo, sia nelche nel. Volendo azzardare un'opzione ancora più offensiva, potrebbe agire da laterale di centrocampo (allaera stato persino impiegato a tutta fascia nella mediana a 5, mentre Massimilianol'ha praticamente sempre schierato a ridosso della prima punta).Al di là del fatto che il tecnico livornese lo possa considerare un attaccante, come riflette la rosea è evidente che il ritorno di Chiesa avrà effetti visibili anche sul centrocampo: con il tridente, infatti, diventerà improbabile l'utilizzo di laterali offensivi come Filip Kostic o Juan, ma anche di Westonda mezzala (con Paul Pogba e Leandro Paredes, meglio l'equilibratore Adrien). Chi sicuramente vedrà ridotto il proprio spazio sarà Moise, ma l'abbondanza, in questa insolita stagione, non potrà che essere un'arma in più per Allegri.