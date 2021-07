Intervistato dalla Gazzetta dello Sportex attaccante della nazionale italiana, ha parlato degli Azzurri di Mancini, soffermandosi anche sui giocatori della Juventus Bonucci, Chiellini e Chiesa:– «Io avevo pronosticato l'Italia in finale già prima dell'inizio del torneo: vedevo come giocava anche nelle qualificazioni e anche che non perdeva mai. E se non consoci la sconfitta vuol dire che hai anima e sei una grande squadra".– «Insieme sono perfetti, non li cambio con nessuna altra coppia difensiva in Europa. Ha detto molto bene Mourinho: quei due arrivano da Harvard. Secondo me se al Chiello si potessero mettere due polpacci nuovi, lui potrebbe giocare ad altissimo livello fino a cinquant’anni».– «Enrico era più attaccante, calciava perfettamente con entrambi i piedi. Federico ha più forza, è perfetto per il calcio di oggi. Adesso sta anche diventando più freddo sotto porta, ma come dice il Mancio può ancora fare meglio e segnare di più».