non ci saranno per la sfida contro il Milan. Il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa ( QUI l'integrale) ha parlato di un eventuale cambio modulo. Le sue parole:"Con Danilo e Alex fuori? Abbiamo Rugani, Huijsen. Non dobbiamo cambiare assolutamente niente. Serve l'approccio giusto in una gara difficile".