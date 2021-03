Come prevedibile, fioccano le discussioni a Sky Sport all'indomani della sconfitta casalinga della Juve per 1-0 contro il Benevento. Questa la dichiarazione più forte di Massimo Caputi in collegamento: "La Juventus con Cristiano Ronaldo gioca in 10. Sicuramente è straordinario, il migliore al mondo, ma non partecipa alla fase difensiva della squadra, al recupero del pallone, ma ti condiziona perché ha una sua finalità, che è quella di fare gol. Anche questo va considerato nella gestione di Pirlo e della Juventus”.

Prima di Caputi ha parlato Francesco Colonnese