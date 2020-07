Douglas Costa ha postato oggi su Instagram una foto che lo vede in azione nella partita pareggiata 3-3 col Sassuolo ieri sera, nella quale la Juventus ha vissuto momenti di luce e ombra e il suo consueto ingresso in campo al posto di Bernardeschi non ha sortito gli effetti di altre volte. La frase di accompagnamento al post è una citazione del rapper brasiliano (connazionale quindi di Douglas) Filipe Ret, che tradotta significa "Con competenza e fede ignoriamo la sorte!". Un messaggio di incoraggiamento per tutto l'ambiente.