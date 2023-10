Timothy Weah, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, alla domanda con chi avesse più legato in questo inizio di avventura a Torino, ha parlato di Paul Pogba: "Ho legato un po’ con tutti, ma in particolare con Kean e Pogba. Paul sta attraversando un momento difficile e io vado spesso a casa sua per essere sicuro che stia bene, è una grande persona. Anche Chiesa e Vlahovic mi hanno aiutato parecchio, poi naturalmente McKennie è stato fondamentale. Lui porta costantemente un’energia positiva sia in campo che fuori".