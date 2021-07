i difensori della Juventussono stati i grandi protagonisti della Nazionale italiana Campione d'Europa nella notte di Wembley. I due colleghi di reparto sono grandi amici e il loro affiatamento si vede anche sul rettangolo verde: come riportato dalla società di elaborazione di dati sportivi Opta, nelle 16 partite in cui Chiellini e Bonucci sono partiti insieme dal primo minuto con Roberto Mancini commissario tecnico dell'Italia, gli Azzurri non hanno mai perso, collezionando uno score di dieci vittorie e sei pareggi.