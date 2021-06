Il presidente dell'associazione italiana degli allenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto su La Gazzetta dello Sport per parlare dei tanti cambi di panchine in Serie A e di quanto successo alla Juventus: "Allegri? Sarà una gustosa ribollita, con cinque scudetti e due finali di Champions raggiunte. La Juve ha deciso di riprendersi la sua anima, dopo un anno difficile, che sarebbe stato tale anche per Allegri. Gli errori di Pirlo? Non ha vinto le partite in cui la squadra ha giocato male. Gli scudetti si conquistano così, con le vittorie nelle brutte partite. Pirlo però ha chiuso con due trofei e la qualificazione in Champions. Non male nel complesso"