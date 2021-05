Nel corso della stagione - che non è ancora conclusa - la Juve Primavera ha dimostrato una crescita costante e, soprattutto, dei princìpi di gioco ben precisi, un'identità riconoscibile. Costruzione dal basso, dinamismo, palla in verticale, palleggio, scambi sul corto: queste sono le caratteristiche dell'Under 19 bianconera e, come spesso ci ha raccontato, questo fa parte del credo di mister Andrea Bonatti e di una filosofia societaria. Al termine della partita contro l'Inter di ieri sera, ai microfoni de ilBianconero, Bonatti ha risposto alla domanda se, con il ritorno di Allegri, sarebbe cambiato qualcosa a livello di filosofia di gioco nella squadra Primavera:

FUTURO - "Non ho idea di cosa ci riserverà il futuro, vale per tutti. Siamo concentrati sulla missione di quest'anno. Il gioco che esprimiamo, oltre ad essere una filosofia aziendale, è anche il mio credo calcistico. Io so proporre questo, ma non sono monotematico. Questo è un gruppo che va ad alimentare le qualità nel palleggio, nel dinamismo della costruzione, con una squadra diversa farei magari altre cose"