Andrea Pirlo sta preparando una delle partite più difficili che si possano affrontare in questo periodo storico: la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Calcio d'inizio fissato alle ore 15 di domenica. Ci sono due possibili formazioni con cui potrebbe schierarsi la Juventus al Gewiss Stadium. In estrema sintesi: una con Alex Sandro e una con McKennie.

Spieghiamoci meglio.

Nel primo caso, Alex Sandro agirebbe da terzino sinistro e Danilo da terzino destro, con Cuadrado avanzato come esterno alto a destra e il texano invece in panchina.

Nel secondo caso, sarebbe Alex Sandro ad accomodarsi in panca. Il suo posto a sinistra verrebbe preso da Danilo, mentre a destra basso andrebbe Cuadrado. A quel punto entrerebbe in gioco McKennie come esterno destro alto.

Pur agendo in posizioni di campo diametralmente opposte, rispettivamente terzino sinistro ed esterno destro, Alex Sandro e McKennie sembrano escludersi l'un l'altro dalla formazione titolare di Pirlo. E a seconda dell'impiego dell'uno o dell'altro, ruotano le posizioni di Cuadrado (terzino o esterno destro) e Danilo (terzino destro o sinistro).

Per il resto, tante certezze e un ballottaggio in difesa per l'allenatore della Juve: qui di seguito le due probabili formazioni bianconere contro l'Atalanta!