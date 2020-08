La Juventus ha individuato in Edin Dzeko l'obiettivo numero uno per l'attacco del prossimo anno. Da quando è arrivato Pirlo sulla panchina bianconera Paratici ha cambiato l'ordine delle preferenze e il bosniaco ha nettamente superato Arek Milik nella lista dell'uomo mercato della Juve. Secondo Tuttosport la Roma chiede una cifra tra i 10 e i 15 milioni per Dzeko, che con l'eventuale trasferimento a Torino potrebbe poi aprire le porte al passaggio di Milik dal Napoli al club giallorosso.