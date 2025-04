Comuzzo nel mirino: nuovo affare in vista con la Fiorentina? Quanto ha speso la Juve in casa viola

Pochi colpi mirati ma di assoluta qualità e, in parallelo, di prospettiva. Sono queste le linee guida del mercato dellain vista della sessione estiva che farà da preambolo alla stagione 2025/26. Sarà determinante, in tal senso, staccare il pass per la prossima edizione della. Assicurarsi un posto tra le 36 squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della massima rassegna continentale, consentirebbe al club bianconero maggiore appetibilità sul fronte mercato in entrata e, allo stesso tempo, un maggior margine di manovra.Cristiano Giuntoli è infatti pronto ad aggiungere diversi tasselli all'interno dello scacchiere bianconero per andare a rinforzare i vari settori di campo che necessitano di rinforzi. Tra questi, un occhio di riguardo potrebbe toccare alla difesa, dove la Juve starebbe pensando di inserire un nuovo profilo, visto il sempre più probabile ritorno di Renato Veiga al Chelsea dopo la chiusura del suo prestito in bianconero.

Un altro affare in vista con la Fiorentina?

Quanto ha speso la Juve in casa Fiorentina

2017: Bernardeschi (40 milioni)

2020: Chiesa (60 milioni)

2022: Vlahovic (80 milioni)

2024: Nico Gonzalez (38 milioni)

Tra i nomi che starebbe scalando le posizioni in cima alla lista del Football Director bianconero, ci sarebbe quello di, difensore classe 2005 di proprietà della Fiorentina, protagonista di una prima stagione - a pieno regime - in Serie A di grandissimo spessore. Il centrale della viola, già a gennaio, era finito nel mirino del Napoli, ma il club gigliato aveva rispedito al mittente una proposta da 30 milioni di euro. Ergo, per convincere i gigliati a privarsi del loro gioiello difensivo servirà scucire una cifra decisamente superiore.In estate, dunque, potrebbe profilarsi una nuova trattativa con la Fiorentina, qualora la Juventus decidesse di affondare il colpo per il centrale classe 2005, che aveva già esordito nella passata stagione quando sulla panchina dei toscani siedeva ancora Vincenzo Italiano.Alla luce dell'assalto del Napoli, al quale non è bastato mettere sul piatto 30 milioni di euro per strappare il sì del club viola, la Juventus ha realizzato che per arrivare a Comuzzo servirà uno sforzo decisamente maggiore. Per intenderci, i viola potrebbero vacillare solamente per un'offerta che oscilli tra i 40-50 milioni. Scenario che potrebbe arricchire la raccolta di operazioni che nel corso degli anni si sono concretizzati sull'asse Torino-Firenze.Negli ultimi anni, la Juventus ha perfezionato diverse operazioni in entrata con la Fiorentina, andando spesso e volentieri a prelevare dal club toscano i migliori prospetti della rosa viola. Si parte dal 2017 quando i bianconeri staccano un assegno da 40 milioni per vestire di bianconero Federico Bernardeschi. Nel 2020, invece, è stata la volta di Federico Chiesa, acquistato in prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto per una cifra complessiva da 60 milioni. A gennaio del 2022, invece, il blitz di Madama ha portato a Torino Dusan Vlahovic, per una cifra superiore agli 80 milioni di euro. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato invece Nico Gonzalez. L'argentino è stato acquistato dalla Juventus sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatta. Il tutto per una somma complessiva pari a 38 milioni.