Comuzzo, la Juventus c'è. Ma aumenta la concorrenza

Getty Images

Come riportato da più fonti nelle ultime settimane, laha messo nel mirino, promettente difensore classe 2005 dellagià nel giro della Nazionale azzurra. Il problema è che, in vista dell'estate, è già forte la concorrenza, come prevedibile quando si parla di giovani prospetti italiani. Nello specifico, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul giocatore viola si sta muovendo anche il(sempre a caccia di un nuovo direttore sportivo), per cui al momento non è una priorità ma comunque un'idea in vista della prossima sessione di mercato.

Chi vuole Comuzzo oltre alla Juventus

Sulle tracce di Comuzzo, poi, c'è sempre anche il, che aveva già fatto un tentativo concreto per lui a gennaio senza però riuscire poi ad affondare il colpo. Per la Juventus, dunque, non si preannuncia facile un'eventuale trattativa, anche perché la Fiorentina non è mai una bottega poco cara. Il classe 2005, però, è uno dei nomi in cima alla lista degli obiettivi, uno di quelli che dovranno essere monitorati in estate quando il calciomercato entrerà nel vivo.