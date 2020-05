1









La Uefa prova a sbilanciarsi riguardo ai prossimi posti in Europa, non in Champions però bensì in Europa League. Con un comunicato ufficiale alla Federcalcio spagnola la Uefa ha così spiegato che la settima classificata, qualora non si riuscisse a concludere la coppa nazionale, si qualificherà in Europa League.



COMUNICATO - "Per l’entrata in Europa League 2020-21, in caso un’associazione nazionale termini prematuramente, per ragioni legittime, una coppa nazionale e, di conseguenza, non possa determinare il vincitore per meriti sportivi, in applicazione del regolamento della competizione, il club non qualificato di classifica migliore di un campionato nazionale sarà qualificato".