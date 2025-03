Comunicato del Psv: 'Un giocatore ha la tubercolosi'

AFP or licensors

Con un comunicato ufficiale, il PSV Eindhoven ha annunciato che a uno dei suoi calciatori è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. La notizia arriva poche settimane dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano della squadra olandese. Il club ha rassicurato tifosi e addetti ai lavori sulla gestione del caso, sottolineando che il rischio di ulteriori contagi è basso.“Tubercolosi attiva rilevata nella selezione PSV. A uno dei giocatori del PSV 1 è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. Sebbene la possibilità di ulteriori infezioni sia ridotta, la situazione viene attentamente monitorata secondo i protocolli standard del GGD”, si legge nella nota ufficiale.

La tubercolosi è un’infezione batterica che colpisce prevalentemente i polmoni e, se non trattata adeguatamente, può essere pericolosa. Tuttavia, con le moderne terapie e i controlli medici tempestivi, il rischio di diffusione è contenuto. Il PSV ha già attivato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della squadra e dello staff.Non sono stati resi noti il nome del giocatore coinvolto né ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Il club continuerà a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e fornirà aggiornamenti in caso di sviluppi rilevanti.