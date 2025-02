Il comunicato della Curva Sud: 'Ci hanno vietato di esporre uno striscione dedicato a Danilo' FOTO

Il comunicato della Curva Sud

Attraverso un comunicato di poche parole, la Curva Sud ha 'denunciato' il fatto che nella giornata di domenica 2 febbraio, in occasione del match che la Juventus ha vinto per 4-1 in rimonta contro l'Empoli, al cuore caldo del tifo bianconero sarebbe stato vietato di introdurre sugli spalti dell'Allianz Stadium uno striscione contenente un messaggio di saluto e ringraziamento nei confronti di Danilo, il quale ha da poco risolto il contratto che lo legava alla Vecchia Signora."Sottolineamo ancora una volta il fatto che non ci hanno fatto entrare uno striscione così importante allo stadium...".