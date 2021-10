Alle 18.30, quando i numeri hanno ormai delineato il successo al primo turno dell’ex rettoreil magistrato Catello, candidato civico di centrodestra, incontra i cronisti nella sala allestita all’hotel Mediterraneo, nel centro di Napoli. E’ deluso, - riporta Repubblica - non riesce a trattenere la stoccata sulla passione sportiva del suo rivale: ​“Congratulazioni a Manfredi, ci confronteremo in consiglio comunale. Ma avremo di nuovo un sindaco di minoranza, scelto da meno di un napoletano su due.Pazienza, ce lo terremo così. Il nostro progetto per Napoli va avanti. Adesso mi aspetto che arrivino presto i 5 miliardi promessi da Conte in campagna elettorale”.