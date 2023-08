Si è inserito benissimo alla Juventus al punto da sembrare già un veterano.Se continuerà con queste prestazioni sarà assai difficile scalzarlo dalla formazione titolare.Davvero una bella sorpresa, sicuramente la migliore di questo pre-campionato.Quest’anno per lui è un anno decisivo.Con Pogba ancora fermo ai box e Rabiot in ritardo di condizione deve caricarsi il centrocampo sulle spalle salendo di livello non solo nella fase di interdizione ma soprattutto in fase di impostazione.Nonostante la fiducia che Allegri ripone in lui sbaglia ancora troppo.