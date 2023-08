È solo calcio di Agosto che lascia sempre il posto che trova ma sicuramente il figlio d’arte ha dimostrato di avere le qualità necessarie per giocarsi un posto da titolare nella prossima Juve. Contro il Real arriva anche il suo primo gol in bianconero, in un’azione Made in USA con assist del MVP della gara McKennie.In questo momento la Juventus sarebbe la favorita per la vittoria finale dello scudetto, sia per una questione di impegni stagionali ridotti sia per una questione di rosa.Andare a rovinare tutto con uno scambio che, Allegri a parte, non vuole praticamente nessuno potrebbe davvero esser folle.Se poi il sacrificio è necessario per coprire il buco di bilancio che lo si faccia chiaramente presente perché altrimenti da lucidi non c’è un motivo su cento a giustificare questo eventuale scambio.