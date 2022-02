1







di Stefano Discreti

Un esordio da sogno in Champions League che nemmeno lui probabilmente si aspettava.

Se la Juventus sembra aver cambiato decisamente marcia rispetto all'avvio shock di inizio stagione lo deve principalmente a lui.

Immarcabile, compro Vlahovic



Se la formazione di Allegri si è fatta nuovamente recuperare non è certamente solo colpa sua.

In occasione del gol del Villarreal poi non è l'unico colpevole, anzi.

Graziato però dall'arbitro per un fallaccio che meritava il rosso, ha dimostrato ancora una volta, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di non meritare assolutamente il mega ingaggio che percepisce.

Irrecuperabile, vendo Rabiot