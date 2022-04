Anche in una serata che sembrava storta, sia per come stava giocando lui sia per come si era messa la partita per la Juventus subito in salita, l’attaccante serbo si è dimostrato il vero valore aggiunto di questa squadra nel corso della seconda parte di stagione.

Senza il suo acquisto nel mercato di riparazione non sappiamo davvero se la compagine di Allegri sarebbe riuscita a centrare l’obiettivo minimo del quarto posto in campionato.

Indispensabile, compro Vlahovic



Ancora una volta le decisioni arbitrali corrette dalla stanza dei monitor sono andate contro la formazione bianconera.

Certo, niente a che vedere con quello capitato domenica scorsa contro l’Inter, ma il gol annullato a Rabiot su tiro di Pellegrini nel corso del primo tempo grida comunque vendetta.

Da tutti i replay visualizzati è praticamente impossibile stabilire con certezza assoluta che il calciatore francese tocchi il pallone, seppur evidentemente involontario, con una parte del braccio.

Questo non è più calcio; se il mezzo tecnologico continua a prendersi sempre di più la scena il rischio di snaturare un intero sport c’è.

Da rivedere, vendo il Var