Era fondamentale sbloccarsi ma ancora di più era importante passare il turno in quello che ormai è dichiaratamente il primo obiettivo stagionale.Diciamolo dopo il gol annullato dal Var se avesse sbagliato anche questo rigore il rischio di cadere in una profonda depressione sportiva ci sarebbe stata e per questo per fortuna che il pallone sia terminato in rete anche se la trasformazione non è stata impeccabile.La condizione fisica sta crescendo se adesso si sarà scrollato di dosso tutti i nervosismi non potrà che terminare la stagione ad alti livelli.L’anno scorso giocava in serie B, quello prima ancora in Lega Pro.Con la partita di ieri ha collezionato 11 presenze totali in stagione eppure i critici sono sempre pronti a puntargli il dito contro perché non sarebbe giocatore “da Juve”.Ed invece, oltre alla bella prestazione di ieri, c’è la grande consapevolezza che la sua umiltà e la voglia di migliorarsi sempre siano un fattore importante per la Juve.Non di soli fenomeni è composta una squadra, servono anche gregari con cuore e polmoni.