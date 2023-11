Prestazione di livello coronata da un gol da attaccante vero che confermano le sue grandi capacità sotto porta sopratutto quando ben servito e supportato.L’affiatamento con Chiesa migliora sempre di più, partita dopo partita, il morale non potrà che migliorare nelle prossime gare dopo la rete realizzata con il piede “opposto”.D’accordo il tifoso paga il biglietto e ha tutto il diritto di reagire come si sente di fare però oltre i fischi, che ci possono stare anche se ingenerosi per quanto fatto in maglia bianconera in tanti anni, gli insulti verso l’ex beniamino sono sembrati davvero poco eleganti.