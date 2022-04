15







di Stefano Discreti

Ancora una volta è solamente la sua grinta, dettata sicuramente dalla rabbia e dalla frustrazione, da quel senso di impotenza per aver disputato l'ennesima partita in stagione senza praticamente ricevere un pallone giocabile per quasi tutta la durata del match, ad evitare l'ennesima sconfitta casalinga di un campionato davvero sottotono. E' quasi inutile ribadirlo ma la convinzione sempre più forte è che senza il suo acquisto nel mercato di riparazione la Juventus, questa Juventus, non avrebbe minimamente centrato l'obiettivo minimo stagionale, il quarto posto, per evitare un fallimento epocale.

Ultimo ad arrendersi, compro Vlahovic.



Ancora una volta una partita disputata senza ritmo. Ancora una gara in attesa, senza tirare mai in porta per quasi un'ora. Ancora una volta messi sotto a centrocampo da avversari nettamente inferiori. Ancora una volta poi le dichiarazioni a fine gara ad accontentarsi. No, così non va proprio bene. Speriamo che questa stagione termini in fretta e che l'allenatore possa ripartire nel prossimo torneo facendo tesoro dei tantissimi sbagli scommessi nel corso di questo torneo.

Rivedibile, sicuramente insufficiente. Vendo Allegri.