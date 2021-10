In entrata e in uscita. Il mercato dellaè grande protagonista delle prime pagine dei giornali di oggi.- "Compro tutti". È il titolo di apertura di Tuttosport, che continua: "Bin Salman dopo l'acquisto del Newcastle può diventare il grande protagonista del mercato. In Italia, oltre a puntare su Conte per la panchina, il principe saudita può mettere nel mirino Chiesa, de Ligt, de Vrij, Kessie e Brozovic". L'apertura del quotidiano torinese è dedicato alla nuova proprietà del Newcastle, che potrebbe intervenire pesantemente sul mercato, coinvolgendo anche la Juventus- "Barella vuole di più. Chiede 6 milioni, l'Inter ne offre 4: due big lo cercano ". Questo il titolo de il Corriere dello Sport, che poi prsegue con un'indiscrezione di mercato che riguarda la Juventus: "Kulusevski è il tesoretto per arrivare a Vlahovic"