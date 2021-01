10







di Stefano Discreti

Ronaldo e Morata realizzano i gol decisivi della sfida, Insigne lo grazia dagli undici metri ma le sue parate nel corso della partita sia nel primo che nel secondo tempo risultano fondamentali. Insuperabile.

Compro Szczesny



Sicuramente non il peggiore in campo anzi ma la circostanza in cui si addormenta in area concedendo uno sciocco rigore al Napoli poteva davvero costare caro. Errori da evitare assolutamente in futuro. Per questa volta rimandato.

Vendo McKennie