Non è stato sicuramente il migliore in campo da parte della Juventus ma chiudere la partita con la porta inviolata a distanza di 6 mesi dall’ultima volta merita sicuramente un encomio soprattutto per il momento difficile che sta passando.Può ancora riprendersi.La prima vittoria della nuova era Allegri regala finalmente una gioia ai tifosi bianconeri che però nonostante l’avvio di stagione assolutamente negativo non meritano, in alcuni casi, di esprimere giudizi (per fortuna non tutti) così netti e infamanti nei confronti di giocatori che per anni hanno tirato la carretta.I veri tifosi si vedono soprattutto nel momento della difficoltà.