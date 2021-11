Se perdi per 4 a 0 e il tuo portiere risulta il migliore in campo vuol dire che hai subito una lezione difficile da dimenticare.Una serata totalmente storta in cui l’estremo baluardo polacco è l’unico a salvarsi.Bentancur, Rabiot, Alex Sandro. Sarebbe facile questa sera puntare il dito contro i singoli giocatori, citandoli uno ad uno, o prendersela con Allegri ma quando perdi in questo modo non puoi salvare nessuno.