Se la Juventus resta in partita per tutta la gara lo deve soprattutto alle sue prodezze.Migliore in campo per distacco, capitola solamente dinanzi alle prodezze di Suso e Lamela, ex protagonisti del campionato italiano.È una stagione così, terribile, ma lui ci ha provato in tutti i modi a cambiarla.Non è sicuramente l’unico responsabile dell’eliminazione bianconera, basti pensare al clamoroso errore sotto porta del primo tempo di Di Maria, ma l’errore che da il via all’azione del pareggio del Siviglia grida sicuramente vendetta.Lontanissimo parente del fenomeno che ha trascinato l’Italia a vincere l’Europeo nell’estate 2021, è in questo momento un calciatore da recuperare totalmente mentalmente e soprattutto fisicamente.