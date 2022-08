Se la Juventus non subisce una punizione ancora più esemplare da parte dell’Atletico Madrid lo deve quasi esclusivamente a lui.Due parate di grandissimo livello nel primo tempo e la conferma di esser un para rigori di primo livello.Con la difesa nettamente indebolita dalle partenze di Chiellini e De Ligt il suo rendimento diventa ancora più decisivo.Se non corre rapidamente al riparo rischia di replicare l’avvio da incubo della scorsa stagione.La Juventus continua ad avere una fase difensiva pessima con Bonucci esempio negativo esplicativo della fragilità bianconera.O decide di fare subito fuori il Capitano o non ci sono alternative a passare alla difesa a 3.Bisogna cambiare ed in fretta, prima che sia troppo tardi.