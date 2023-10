Vendica la prestazione horror contro il Sassuolo salvando la Juventus da un’altra sconfitta.La parata su Muriel è un assoluto capolavoro che merita appieno l’esultanza in diretta che si concede come se avesse segnato un goal.D’accordo mancava Vlahovic, d’accordo mancava Milik ma vedere la Juve giocare così male dopo quasi 3 anni dal suo ritorno sulla panchina della Juve crea proprio un senso di profonda depressione ed impotenza nel tifoso bianconero.Pareggiare a Bergamo ci sta, farlo però così senza praticamente mai tirare in porta no.