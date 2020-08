3







di Stefano Discreti

Vincere non è mai facile, ripetersi (come capita alla Juventus ormai da 9, lunghissimi, anni) è ancora più difficile. Vincere alla prima occasione poi con tutte le difficoltà affrontate in stagione (mercato inadatto, squadra vecchia, emergenza Covid-19, infortuni) è stata comunque un'impresa. Basta guardare indietro, è tempo di godersi il presente. Compro Maurizio Sarri





Le ultime 7 giornate di campionato ci hanno consegnato una squadra in seria difficoltà, sopratutto da un punto di vista della tenuta del risultato. Giocando così non ci sono speranze di arrivare sino in fondo in Champions League. D'accordo tutto le attenuanti del caso ma dal neo tecnico bianconero al primo anno sulla panchina della Juventus era ed è lecito ancora attendersi molto di più. Rimandato, vendo Maurizio Sarri.